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بعد حلقة ريهام سعيد عن السمنة .. نقابة الإعلاميين تعقد اجتماعا طارئا اليوم لضبط المشهد الإعلامى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:10 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
قالت نقابة الإعلاميين اليوم في بيان لها، إنه من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين فى ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

وأكد البيان أنه بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ما ورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق وتحمل إهانة وتمييزا للمرأة المصرية فى الوقت الذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا فى الارتقاء والعلو من شأن المرأة المصرية فى جميع المحافل الداخلية والخارجية.

لذلك فقد قرر مجلس النقابة بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين اجتماع طارئ اليوم بمقر النقابة لبحث الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامى لضمان أعلام مهنى مسئول.

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