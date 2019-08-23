زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

نشرت النجمة نسرين طافش شهادة المخرج زهير قنوع حول العمل الذي جمعهما في السابق، مشيرة إلى أنه شهادة تعتز بها من مخرج وكاتب مبدع.



ويقول المخرج زهير قنوع، إنه عمل مع نسرين في السابق في عمل كانت هي البطلة والمنتجة للعمل، موضحًا من خبرته في عمله بالوسط الفني لخمسة عشر عام يعتبر نسرين من أفضل المنتجين الذين عمل معهم فهمًا وتعاونًا وأخلاقًا ومعرفة واحترافًا.



ويضيف زهير، أنه اجتمع بنسرين كبطلة في دور رابعة العدوية خلال ٣٣ يوم تصوير شاقة، معتبرها ممثلة من الطراز الرفيع وهي لا تحتاج لشهادته، لافتًا أنه منذ أن تخرجت نسرين وحتى اليوم وهي تقدم في كل عام عملًا هامًا مع كبار المخرجين والكتاب النجوم ولكبريات شركات الإنتاج السورية والمصرية والخليجية، ولم تعمل بمسلسلات مبتذلة، كما لم تقدم دورًا مر مرور الكرام فهي دائمًا مميزة.



ويؤكد زهير، أن نسرين أثبتت علو كعبها بتقديمها الكوميديا في بقعة ضوء أكثر من بصمة وفِي الطواريد، وفي التراجيديا والدراما الرومانسية قدمت ما يثبت علو كعبها، وكانت بطلة في عدة أعمال تاريخية ضخمة وفي الدراما العربية المشتركة كان لها مشاركات (هامة) في أدوار البطولة في مصر والإمارات ولم تغب عامًا عن منصات البطولة عن استحقاق وجدارة، معتبرها أنها قد نجحت عند جمهورها الذي يتابعها في مجال الغناء، متابعًا "سواء أحببنا ما تقدم أم لا، وقد غنت نسرين في بعض أدوارها، واشتغلت على تدريب صوتها، ولم تقدم نفسها كبديل عن كوكب الشرق ، بل كمغنية شبابية أغنياتها لا عيب فيها، وفيها اشتغال وجدية وبحث، وطاقة إيجابية وفرح".



وأختتم تصريحاته قائلًا "ربما يحرص بعض الزملاء حبًا على نسرين في محاولة لدفعها لتكثيف جهودها في مجال التمثيل، أما أنا فأرى أنها تفعل ما ينبغي فعله، وتحقق النجاح تلو النجاح، فاحتفالها بجمالها، وحضورها التكريمات (المستحقة) والمناسبات العامة، واشتغالها بالغناء والإعلان إنما هو اُسلوب حياة تنشد فيه السعادة والرضا و باشتغال (احترافي) لمفهوم الفنانة (الشاملة).



وعلقت نسرين على الإشادة الكبيرة التي نالتها من زهير، بأنه إنسان راقي ورائع، موجهة له تحية على إشادته بها.