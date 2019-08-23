تامر حبيب يقصف جبهة ريهام سعيد بعد حلقة السمنة

شن السيناريست تامر حبيب، هجومًا لاذعًا وساخرًا ضد المذيعة ريهام سعيد، بعد تصريحاتها التي سخرت وتنمرت خلالها على أصحاب السمنة، خلال حلقة برنامجها عبر قناة الحياة الفضائية.



وكتب تامر حبيب، عبر حسابه على فيس بوك: «طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام، بيعمل ايه؟!».



وهاجمت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا" المقدم علي قناة الحياة، أصحاب السمنة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».



بتلك الكلمات أطلت الإعلامية ريهام سعيد على جمهورها، لكن لم يقتصر صداها على متابعي برنامجها، فقد اعتبرها الكثير أنها بمثابة إهانة وسخرية من أصحاب السمنة والوزن الزائد حتى وصل الحال إلى وصفها لهم بأنهم عبء على الدولة.

