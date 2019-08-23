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رياضة

طبيب الاهلي يوضح تفاصيل إصابة رامي ربيعة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، يعاني من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله فى الشوط الأول من مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

وأضاف ان اللاعب سيجري أشعة، اليوم، لتحديد الإصابة بشكل دقيق وتحديد برنامجه التأهيلي وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على «اطلع بره» اليوم 9-0 فى إياب دور الـ64 بدوري ابطال إفريقيا حيث صعد الفريق الى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب 13 – صفر.

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تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة

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