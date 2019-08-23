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رياضة

كهربا يقود هجوم ديسبورتيفو أفيس لمواجهة ريو آفي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:13 م
محمود كهربا
محمود كهربا
حسن العمدة
أعلن أوجوستو إيناسيو المدرب السابق للزمالك وديسبورتيفو أفيس الحالي، تشكيل فريقه لمواجهة ريو آفي، في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري البرتغالي.

وجاء تشكيل ديسبورتيفو أفيس كالاتي :

كونتين بوناردو حارس المرمى، أفونسو، دزويجالا، ميهيرميك، ماتو ميلوس، كلاوديو فالكاو، روبين أوليفيرا، كهربا، ويلنتون جونيور، ماكيدو، مهراد محمدي.

ويقود المصري محمود عبدالمنعم كهربا فريقه ديسبورتيفو أفيس في أول مباراة رسمية يخوضها ضد ريو آفي بعد حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة، بعد أن رحل عن الزمالك بأزمة قانونية، بعدما دخل في نزاع مع إدارة النادي الأبيض حول صحة توثيق عقده وتوقيت توثيقه في اتحاد الكرة.

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