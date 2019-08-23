ضبط مخدرات ومنشطات ونقد أجنبي مهربة في 4 طرود بريدية بمطار القاهرة.. صور

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهره الدولي برئاسة شريف حبيب، 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من المواد المخدرة والنقد الأجنبى والمنشطات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وكذا قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.



وفى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك إشتبهت بدور حمدي مأمور الجمرك فى مشمول بوليصة الشحن رقم ٧٨٨٨٥١١٥٤٠٩٦ وهو عبارة عن طرد أمتعة شخصية بوزن ٥.٥٠ كيلو جرام وارد من المكسيك .



وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية للمشمول حيث تبين وجود كرتونة سوداء بها أحذيه مستعملة ومستندات ولعبه أطفال بفتحها تلاحظ وجود 3 أكياس شفافه منها 2 كيس شفاف داخل كل كيس ماده بيضاء اللون بوزن إجمالى 50 جراما والكيس آلأخير بداخله ٤٠ طابع وتم الإشتباه ان يكون الجميع مواد مخدره.



وبالعرض على المقدم اسلام محمود بالادارة العامه لمكافحة المخدرات بميناء القاهره الجوي أفاد بأن الأكياس تحتوي على ماده الكوكايين بوزن ٥٠ جراما وان الطوابع المضبوطه هي طوابع lsd المخدرة .



وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد السريع لاحظ حسن محمد المهدي مأمور الحركه وجود تعديل بالمزيل بإضافه مسمى فوقه massage oil على بوليصة الشحن رقم ٣٢٧٥٤٨٤٠٠٩٠ بعدد ٦ طرود بيان جمركي رقم ٢٢٦٧٤ لسنة ٢٠١٩ والواردة باسم شركه ا . ا . للاستيراد بوزن ١٣٦ كيلو والمقدمة من مندوب صاحب الشأن.



وبالعرض على مديري الحركه محمد وحيد والسيد خالد سعيد أكدوا الإشتباه وتم الرجوع لدفتر المحجوزات فتبين أن المدون بخانة المشمول ( أدوية).



وبمعاينة الطرود تبين وجود ١٦ كرتونه داخل كل منها ٢٠٠ امبول بإجمالي ٣٢٠٠ أمبولا ومدون على الكرتونة الخاصه بكل امبول massage oil بفتح العبوه الخارجيه للأمبولات تبين أن بها سوائل معده للحقن مختلفه اللون وبعضها غير مدون عليه أية بيانات وتم سحب عينه من الأمبولات وإرسالها للادارة المركزية لشئون الصيدله لتحديد الصنف وما إذا كان محظورا من عدمه .



اما المحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على الطرود البريديه الوارده بجمرك DHL برئاسه عبير عبد السلام مديره الجمرك تم تكليف لجنة من احمد مجدي أحمد سيد حنفي رئيس قسم تعريفه و محمد عبد العزيز رئيس الوردية لكشف مشمول البوليصة الفرعية رقم 3528150345 بوزن واحد كيلو .



وبالمعاينة تبين وجود علبة شيكولاتة ولعبه دمى ودبدوب من نسج بداخلها ٦٦٠ جنيها إسترلينيا محظور نقلها عن طريق البريد.



فيما كانت المحاولة الرابعة اثناء إتمام إجراءات الكشف والمعاينة على الطرود البريدية المصدرة بجمرك DHL إشتبه جرجس صدقي مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم ٢٦٦٩٥٥٦١٦٤ بعدد واحد طرد بوزن ٣.٥٠٠ كيلو جرام مصدرة إلي أمريكا باسم م . ط َوالصنف بالمستندات عبارة عن مواد غذائيه (شيكولاته) .



وبفتح المشمول تبين وجود ٥٩ أمبول هرمونات خاصه بعملية النمو مخفاه داخل عبوات الشوكولاته تم صب الشوكولاته على الأمبولات لإخفائها .



قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

