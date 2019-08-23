نكتة بايخة لأصالة تحصد 4.6 مليون مشاهدة.. فيديو

حصدت أغنية «نكتة بايخة» للفنانة السورية أصالة نصرى، 4 ملايين و646 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب"، منذ الأربعاء 7 أغسطس.



أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة نصرى، من كلمات: عبد الحميد حباك، وألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع: فهد.



ومن المقرر أن تطرح أصالة نصرى ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.



وتخوض أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.



فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان.



واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وفيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني.