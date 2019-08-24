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فن

فى الساحل الشمالى.. دنيا سمير غانم بالذهبى وإيمى بالأصفر

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:00 ص
دنيا وايمى سمير غانم
دنيا وايمى سمير غانم
نبيل العدوى
نشرت الفنانة إيمى سمير غانم على صفحتها بموقع انستجرام صورة لها بصحبة شقيقتها دنيا سمير غانم قبل حضورهما لأحد الأفراح فى الساحل الشمالى.

وظهرت إيمي بفستان أصفر، فيما تألقت دنيا باللون الذهبى.

وظهرت إيمى سمير غانم فى رمضان الماضى بمسلسل "سوبر ميرو" الذى عرض على شاشة صدى البلد.

وهو من بطولة حمدي الميرغني، وملك قورة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوى.


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@amysamirghanem ❤️

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