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فن

بسبب التدافع.. اشتباكات بين الأمن والجمهور في حفل محمد رمضان بمارينا

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:37 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد نبيـل
كاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.

وقال أحد شهود العيان أن التزاحم ادى إلى سقوط السور الحديدى الذى يحيط بمكان الحفل مما أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الجمهور ممن لم يحصلوا على تذاكر وهو ما دفع الحراس إلى إستخدام العصا فى مواجهتهم.

وقدم محمد رمضان مجموعة كبيرة من أغنياته التى صورها على طريقة الفيديو كليب والأغانى المنفردة أيضا منها، مافيا، نمبر وان، أنا الملك، أقوى كارت، القمر، فيرس، و3 أغنيات جديدة"السلطان، فرزاتشى، كزانوفا".

وقد وافقت نقابة المهن الموسيقية اليوم على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي الجمعة 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.

فى الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.
بسبب التدافع.. اشتباكات بين الأمن والجمهور في حفل محمد رمضان بمارينا

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