الإسماعيلى يختتم معسكره استعدادا لبطل ليبيا فى البطولة العربية..اليوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر اليوم السبت معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر فى تمام الثامنة مساءًا بنهاية ودية إنبى على ستاد بتروسبورت على أن يتوجه اللاعبون للإسماعيلية بعدها لبداية المرحلة الثالثة والأخيرة للاستعداد لبطل ليبيا.



ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبيًا مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبيًا مع كوكا كولا مساء الثلاثاء ثم واجه البلاستيك مساء أمس الجمعة ويلاقي إنبى اليوم السبت .



ومن المقرر أن يلعب الاسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الاخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.



ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.