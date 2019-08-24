ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق نشب بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية بمركز فاقوس

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:02 ص
السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق نشب بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية
محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة علي حريق نشب بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية، بمركز فاقوس وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمخزن توزيع لشركة سنويتا للمواد الغذائية، بقرية ميت العز دائرة مركز فاقوس.

وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن المخزن مقام على مساحة 1000 متر، ومرجح أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، والتهمت النيران محتويات عديدة بالمخزن، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

فيما تم إخطار خبراء المعمل الجنائي وتحرير المحضر اللازم.

ترشيحاتنا

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

قمة G7 .. الرئيس السيسي صوت أفريقيا بين قادة العالم.. كيف أعادت مصر مكانة القارة خارجيا

قمة ليفربول وارسنال تشعل صراع صدارة البريميرليج مبكرا

هل الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أم صلاتها في وقتها؟

مصر وأفريقيا.. زيارة تاريخية أحيت العلاقات مع تنزانيا.. تعرف عليها

احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور