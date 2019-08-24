السيطرة على حريق نشب بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية بمركز فاقوس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة علي حريق نشب بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية، بمركز فاقوس وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمخزن توزيع لشركة سنويتا للمواد الغذائية، بقرية ميت العز دائرة مركز فاقوس.



وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن المخزن مقام على مساحة 1000 متر، ومرجح أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، والتهمت النيران محتويات عديدة بالمخزن، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.



فيما تم إخطار خبراء المعمل الجنائي وتحرير المحضر اللازم.