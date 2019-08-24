البنك الأهلى يواجه أسوان وديا.. اليوم

قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق، خوض مباراة ودية أمام فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري.



وتم إلغاء ودية البنك الأهلي وفريق الترسانة والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء خلال معسكر الفريقين بالأكاديمية البحرية.



وكانت آخر تجارب الفريق الودية داخل المعسكر، وقد واجه البنك الأهلى فريق الحمام والزرقا، خسر الأولى بهدفين وتعادل فى الثانية بدون أهداف.



جدير بالذكر أن البنك الأهلي صعد من دوري القسم الثالث الموسم الماضي، ممثلا عن مجموعة الجيزة، ويلعب في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.