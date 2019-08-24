ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ومن المقرر أن يحصل الفريق البورسعيدي، على خدمات الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي، نهائيًا، وليس على سبيل الإعارة.
وطلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، ضم اللاعبان من الزمالك، وهو ما دفع إدارة النادي البورسعيدي، إلى فتح خط مفاوضات مباشر مع نظائرهم في الزمالك لحسم صفقة شرائهما.
وخرج بهاء مجدي من حسابات مسئولي الزمالك، وأبلغوا اللاعب بقرار رحيله خاصة بعد استعادة خدمات محمد عبدالشافي مؤخرًا، القادم من صفوف أهلي جدة السعودي، ليقود الجبهة اليسرى للنادي الأبيض في الموسم الجديد، مع عبدالله جمعة.
أما عن عماد فتحي فانتقل اللاعب خلال الموسم الماضي من صفوف الزمالك إلى صفوف إنبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانتهت فترة إعارته دون أن يطلب النادي البترولي تجديدها، ليعود على ذمة الزمالك من جديد، ليقرر مسئولو الأخير الموافقة على رحيله إلى النادي المصري، خاصة أن النادي الأبيض ليس في حاجة لخدماته خلال الفترة الحالية، لتوافر البدائل في مركزه.