ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ومن المقرر أن يحصل الفريق البورسعيدي، على خدمات الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي، نهائيًا، وليس على سبيل الإعارة.





وطلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، ضم اللاعبان من الزمالك، وهو ما دفع إدارة النادي البورسعيدي، إلى فتح خط مفاوضات مباشر مع نظائرهم في الزمالك لحسم صفقة شرائهما.





وخرج بهاء مجدي من حسابات مسئولي الزمالك، وأبلغوا اللاعب بقرار رحيله خاصة بعد استعادة خدمات محمد عبدالشافي مؤخرًا، القادم من صفوف أهلي جدة السعودي، ليقود الجبهة اليسرى للنادي الأبيض في الموسم الجديد، مع عبدالله جمعة.



