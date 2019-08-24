ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ هوت شورت وبطن مكشوف.. ريم مصطفى تثير الجدل على انستجرام

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:21 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
شروق حمدى
نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر خاصية story على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة.

وظهرت الفنانة ريم مصطفى مرتدية هوت شورت جينز وتيشرت أبيض مكشوف البطن، ولفتت أنظار متابعيها.

وكانت ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وقدم فيلم "نقطة تلاقى" إضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، وحتى حرب 1973 التى أظهر خلالها عرب سيناء بطولات وتضحيات كبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منصة Watch it تتيح عرض فيلم نقطة تلاقى لـ ريم مصطفى

ريم مصطفى في أحدث ظهور لها على تويتر

بـ هوت شورت وبطن مكشوف.. إطلالة سما المصري تغضب الجمهور في إستاد القاهرة

بـ الهوت شورت.. مي عمر تظهر على متابعيها بإطلالة ساخنة

بسبب الـ هوت شورت.. هجوم حاد على منة فضالي

بـ هوت شورت وبطن مكشوف.. مي عمر تثير غضب جمهورها

ترشيحاتنا

مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بيراميدز يواجه بطل الكونغو في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل