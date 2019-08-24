بـ هوت شورت وبطن مكشوف.. ريم مصطفى تثير الجدل على انستجرام

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر خاصية story على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة.





وظهرت الفنانة ريم مصطفى مرتدية هوت شورت جينز وتيشرت أبيض مكشوف البطن، ولفتت أنظار متابعيها.





وكانت ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".





الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.



