رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، استقرت على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووفقًا لما كتبه الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فإن الأهلي وافق على احتراف وليد ازارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعة".





وأضاف شوبير: "الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد والإعلان عنه خلال أيام".





وغاب أزارو عن مواجهة الأهلي الإفريقية أمس، الجمعة، أمام أطلع بره بطل جنوب السودان، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 9-0.



