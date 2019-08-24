التعليم: رصد واقعتي غش بالمحمول بلجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، السبت، سابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، امتحان مادة الكيمياء (الشعبة العلمية) بإجمالي 30256 طالبا وطالبة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية) بإجمالي 4778 طالبا وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.



كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي 4 طلاب وفى مادة الفلسفة بإجمالي 1 طالب.



وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



وأضاف خالد عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد واقعتي غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء امتحان مادة الكيمياء، وذلك في محافظة الفيوم "إدارة اطسا التعليمية"، ومحافظة الغربية "إدارة غرب المحلة التعليمية"، وتم تحديد الطالبتين المسئولتين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالتين.



جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 25/8/2019 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 5095 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتي العلمي والأدبي الامتحان في مادة الاقتصاد بإجمالي 7092 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 4 طلاب، وفى مادة المنطق بإجمالي 1 طالب.