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رياضة

تشيلسي يحقق أول فوز له بقيادة لامبارد على حساب نورويتش

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:42 م
تشيلسي
تشيلسي
إسراء أشرف
حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على مضيفه نورويتش سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وبدأ تشيلسي المباراة باحثًا عن الفوز الأول تحت أسطورة البلوز فرانك لامبارد، بطريقة مثالية عندما سجل تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 3، قبل أن يسجل تود كانتويل لاعب وسط نورويتش هدف التعادل بعد 3 دقائق فقط عند الدقيقة 6.

وسجل تشيلسي مجددًا هدف التقدم عن طريق اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة 17، ولكن بفضل مساندة جماهير نورويتش المتحمسة، نجح فريقهم في قلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول وسجل تيمو بوكي هدف التعادل الثاني في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، استطاع تامي أبراهام من تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي والثاني له في الدقيقة 68، ليقود البلوز لتحقيق أول فوز تحت قيادة لامبارد.


وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 55% مقابل 45% لأصحاب الأرض.

وافتقد البلوز في مواجهة اليوم أمام نورويتش، لخدمات لاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ونجح لامبارد في تحقيق أول فوز له كمدرب مع تشيلسي، بعدما تلقى هزيمة برباعية أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، وخسر لقب كأس السوبر الأوروبي أمام ليفربول بركلات الترجيح، وتعادل مع ليستر سيتي في الجولة الثانية 1-1.

تشيلسي يحقق أول فوز له بقيادة لامبارد على حساب نورويتش
تشيلسي يحقق أول فوز له بقيادة لامبارد على حساب نورويتش
تشيلسي يحقق أول فوز له بقيادة لامبارد على حساب نورويتش
تشيلسي يحقق أول فوز له بقيادة لامبارد على حساب نورويتش

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