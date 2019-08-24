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رياضة

عامر حسين يتقدم باستقالته.. والجناينى يعيد تشكيل لجان اتحاد الكرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:05 م
عامر حسين
عامر حسين
منتصر الرفاعى
تقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، باستقالة من منصبه خلال الساعات الماضية، ومن المنتظر أن تنظر اللجنة الخماسية فى تلك الاستقالة.

واتفق عامر حسين مع هانى أبو ريدة رئيس المجلس السابق على الاستقالة من منصبه بعد تعيين اللجنة المشكلة من الفيفا لإدارة الجبلاية.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن اللجنة قررت إعادة تشكيل لجان الاتحاد والإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى.

قال عمرو الجنايني خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم إن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم تقدم باستقالته من منصبه لافتا إلى أنه عمل بإخلاص فى منصبه.

وأوضح رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة في حديثه أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى سيتولى مهام المدير التنفيذي بدلًا من ثروت سويلم.

وأضاف: انا وزملائى كتيبة كوماندوز وبالاجتهاد والعمل الجيد سوف تكون الكرة المصرية فى جانب أفضل.

وطالب عمرو الجنايني وسائل الإعلام بضرورة الدعم والمساندة للجنة خلال الفترة القادمة، مشددا على أن اللجنة اتخذت قرارا بإعادة تشكيل لجان اتحاد الكرة لافتا إلى أن الأسبوع الجارى سوف يتم الإعلان عن تشكيل اللجان بشكل نهائى.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.



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