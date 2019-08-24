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ديني

البحوث الإسلامية يوضح الفرق بين التبني والكفالة وحكمهما الشرعي

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:33 م
الفرق بين التبني
الفرق بين التبني والتكافل
عبد الرحمن محمد
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: " هل تبني طفل يترتب عليه حقوق البنوة "؟ 

ردت لجنة الفتوى: التبني حرام ولا يترتب عليه حقوق البنوة ، أما الكفالة والنفقة والرعاية ثوابها عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا".

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن التبني حرام شرعا ولا حرج في أن يخبر الأب ابنه بالتبني بأنه مثله مثل أبنائه وهو مكفول عندهم وهم قائمون على رعايته منذ صغره ولا يخفي عنه حتى لا يقع في مثل هذه المشكلات.

وأشار إلى أن الكذب يوقع صاحبه في مشكلات كثيرة فلابد من المصارحة بين الناس أن هذا الطفل تربي في كفالته وهو يتيم ولا حرج في ذلك.

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