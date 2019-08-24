بشرى من الزراعة حول اسعار الدواجن الفترة المقبلة.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه خلال موسم عيد الأضحى شهدنا انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم مما ادى إلى انخفاض أسعار الدواجن بالتبعية.



وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هذا العام كان هناك انخفاض في أسعار اللحوم نتيجة إلى وفرة المعروض، وذلك أدى إلى انخفاض أكبر في أسعار الدواجن".



وأكمل محمد القرش:" اسعار الدواجن انخفضت في المزارع ولدى محال التجزئة التي تبيع الدواجن للمستهلكين، نتوقع أن تستقر الأمور على هذا النحو والفارق في السعر كبير في اللحوم الحمراء والدواجن".



وتابع محمد القرش:" لا علاقة بين أسعار البيض والدواجن، ولكن وفرة اللحوم تؤثر بشكل كبير على أسعار الدواجن"، مضيفا:" الوزارة حريصة على خفض أسعار الدواجن وبالتالي تم طرح عدد كبير من المبادرات لزيادة المعروض من الدواجن والإستثمار الداجني، وهناك استقرار في أسعار الدواجن في الفترة المقبلة".

