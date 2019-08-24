رسالة خالد الجندى لتاركي الصلاة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الصلاة تعتبر أصل الدين وعماد العبادات، مشيرا إلى أن تارك الصلاة ليس له علاقة بالله حتى ولو أخرج الزكاة وادى فريضة الحج.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الصلاة هى إقامة للدين فى نفس الإنسان، وهى لا تسقط عن المرء ابدا وتحصل بين الإيمان والكفر، ولو تم تصحيح الصلاة تنضبط الحياة، وهى علاج للنفس، ونسأل الله أن يهدى كل تارك للصلاة".



وأشار، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن من صفات الله عز وجل القريب المجيب دعوة الداعى اذا دعاه، منوها إلى أن عباد الله هم المقصرون فى حق أنفسهم بالكسل عن الدعاء وبر الوالدين واتباع القرآن.



وتابع الجندى: "من يقع فى شقاء فى الدنيا، فهو بعيد عن الله بالدعاء، وبر الوالدين، واتباع القرآن، ومن لديه مشكلة فى أى أمر منهم فهو سبب شقائه".





