ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رسالة خالد الجندى لتاركي الصلاة.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:58 م
خالد الجندي
خالد الجندي
محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الصلاة تعتبر أصل الدين وعماد العبادات، مشيرا إلى أن تارك الصلاة ليس له علاقة بالله حتى ولو أخرج الزكاة وادى فريضة الحج.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الصلاة هى إقامة للدين فى نفس الإنسان، وهى لا تسقط عن المرء ابدا وتحصل بين الإيمان والكفر، ولو تم تصحيح الصلاة تنضبط الحياة، وهى علاج للنفس، ونسأل الله أن يهدى كل تارك للصلاة".

وأشار، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن من صفات الله عز وجل القريب المجيب دعوة الداعى اذا دعاه، منوها إلى أن عباد الله هم المقصرون فى حق أنفسهم بالكسل عن الدعاء وبر الوالدين واتباع القرآن.

وتابع الجندى: "من يقع فى شقاء فى الدنيا، فهو بعيد عن الله بالدعاء، وبر الوالدين، واتباع القرآن، ومن لديه مشكلة فى أى أمر منهم فهو سبب شقائه".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدرس بينضرب.. الجندى: مسرحية تسببت فى انهيار التعليم وعدم احترام الوالدين.. فيديو

خالد الجندي: أداء سنن الصلوات أثناء العمل إثم ومعصية.. والموظف مؤتمن على وقت المواطن.. ويحذر الإرهابيين من العقوبة في الآخرة

بالفيديو .. خالد الجندى: هذه الأمور تبعد عنك شقاء الدنيا

ترشيحاتنا

فاكرين اصغر عروسين فى مصر .. اتجوزا.. والعروسة: ربنا يسعدنا ويكرمنا بالذرية

عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

تعرف على سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس

عمرو الجنايني يصدم عمومية الجبلاية

اخبار الرياضة.. استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من الجبلاية وازارو يرحل والبديل مهاجم أفريقي جديد

مصر أقوى دول الشرق الأوسط.. زعيم المعارضة التركية يوبخ أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير