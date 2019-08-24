نشأت الديهي: تهديد ترامب أثار غضب الفرنسيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه من المثير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يغادر واشنطن متجهًا لفرنسا لحضور قمة الدول السبع أصدر تصريحا مثيرا للجدل قال خلاله أنه يحذر فرنسا، حال فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وغيرها سوف يبادل هذه اللكمة بلكمة أخرى ويقوم بفرض ضرائب باهظة على المنتجات الفرنسية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تصريحات "ترامب" بمثابة صفعة ورسالة استباقية وتهديد يسبق وصوله لفرنسا، وهذه التصريحات أثارت غضب الفرنسيين وتحفظ الرئيس الفرنسي "ماكرون".