محمد الهويش يدير لقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية

قال محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت إن لجنة الحكام بالاتحاد العربي أعلنت عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الاتحاد السكندرى والعربي الكويتي في ذهاب دور ال 32 للبطولة العربية لكرة القدم والمقرر له يوم الاثنين المقبل.



ويدير اللقاء الحكم السعودي محمد الهويش ويعاونه السعودي عمر الشمرى مساعد أول والإماراتي سبيت عبيد حكم مساعد ثان والإماراتي عمر آل علي حكم رابع ويراقب المباراة البحريني نجم يوسف.