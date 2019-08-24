الدوري الإيطالي.. نابولي يفوز على فيورنتينا 4-3 في مباراة مثيرة

حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 ، وذلك في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.



افتتح إيريك بولجار التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء ، قبل أن يعادل ديريس ميرتينز النتيجة لنابولي في الدقيقة 38، وبعدها بخمس دقائق ، أحرز زميله لورينو إنسيني الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني أدرك نيوكالا ميلنكوفيتش التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 52 ، لكن فرحته لم تدم طويلًا ، حيث أضاف خوسيه كاييخون الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 56 .



وفي الدقيقة 65 عادل كيفين برينس بواتينج النتيجة لفيورنتينا ، لكن إنسيني عاد مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ، محققًا أولى انتصارات فريقه في الدوري بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا.



وبتلك النتيجة حصد نابولي أول 3 نقاط له في الدوري وضعته في المركز الأول مؤقتا ، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

