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رياضة

الدوري الإيطالي.. نابولي يفوز على فيورنتينا 4-3 في مباراة مثيرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:54 م
لورينزو إنسيني مهاجم
لورينزو إنسيني مهاجم نابولي
إسماعيل محمود
حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 ، وذلك في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.

افتتح إيريك بولجار التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء ، قبل أن يعادل ديريس ميرتينز النتيجة لنابولي في الدقيقة 38، وبعدها بخمس دقائق ، أحرز زميله لورينو إنسيني الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني أدرك نيوكالا ميلنكوفيتش التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 52 ، لكن فرحته لم تدم طويلًا ، حيث أضاف خوسيه كاييخون الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 56 .

وفي الدقيقة 65 عادل كيفين برينس بواتينج النتيجة لفيورنتينا ، لكن إنسيني عاد مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ، محققًا أولى انتصارات فريقه في الدوري بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا.

وبتلك النتيجة حصد نابولي أول 3 نقاط له في الدوري وضعته في المركز الأول مؤقتا ، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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