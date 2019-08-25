حبس عاملين لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار.



وردت معلومات بقيام المتهمين اميل . ف . ن سن 53 بالمعاش واحمد . س . أ سن 38 عامل حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 متر وأدوات تنقيب « 2 موتور كهربائي و5 موتور شفط مياه وسلم خشبي وكمية من الأحبال ومطرقة وعتلة حديدية».



وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بقرارها السابق.

