حوادث وضحايا فى يوم.. وفاة عامل إثر انقلاب دراجة بخارية ببني سويف.. ومصرع طفلة في حادث انقلاب سيارة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع 3 أشخاص غرقا فى مياه النيل بأسوان وإصابة رابع

بسبب كارو.. مصرع شاب على أيدي جيرانه بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة فى حادث تصادم على طريق تلا وتم نقلهم إلى المستشفى العام.تلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق تلا بين دراجة نارية وسيارة ملاكى.أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة مرافقيه بإصابات خطيرة.انتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة وتم نقلهم إلى مستشفى تلا.فيما لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع اليوم السبت بعد تعرضهم للغرق أثناء محاولتهم السباحة فى مياه النيل بمدينة أسوان.كان مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، تلقى بلاغًا بغرق 4 أشخاص من بينهم أب وابنه أثناء رحلة نيلية بمنطقة كوبرى أسوان المعلق غرب النيل، ومحاولتهم السباحة فى تلك المنطقة.وبالانتقال والفحص تبين أن هناك ثلاث وفيات وهم جمال .ع.أ 50 سنة ، وإبنه حمدى 13 سنة ، وشخص ثالث يدعى حسن .أ.م 24 سنة، بينما نجا رابع من الغرق، وأصيب بضيق فى التنفس وتم علاجه فى المكان.وفى سياق متصل لقى شاب، مصرعه فى مشاجرة مع جيرانه بسبب عربة كارو بإحدى القرى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.وتلقى اللواء فاضل مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس بوصول ايمن محمود محمد ٢١عاما عامل ومقيم عزبة الترزى التابعة للمركز جثة هامدة إثر تعرضه لطعنة نافذة.انتقل الرائد يوسف صبرى رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين ان مشاجرة وقعت بين القتيل ووالده واحد جيرانه يدعى عبد السلام احمد الشربينى ٧٠عاما بسبب قيام القتيل ووالده بركن عربه كارو امام منزله فرفض وجودها أمام منزله ولكن القتيل رفض مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهم وقام أحد أقارب صاحب المنزل بطعن القتيل،وفر هاربا وتحرر محضر،بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.فيما لقى عامل في العقد الرابع من عمره، مصرعه اليوم، السبت، فى حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعى مدينة الواسطى قرية انفسط شمال محافظة بنى سويف.واستقبل مستشفى الواسطى المركزى احمد بدوى سلطان 30 سنة عامل ومقيم قرية "أبويط" جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.كما لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، يوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 95 على طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ والإغاثة برأس الحكمة والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمشرحة المستشفى.كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، تلقى إخطارا من مستشفى رأس الحكمة بوصول جثة هامدة باسم دنا أحمد محمد 4 سنوات، وإصابة 4 آخرين هم: ردينا عمرو محمد 7 سنوات، جرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 7 سم واشتباه كسر بالفك ، ونهاد رفعت فايد 32 سنة، مصابة بجروح بالوجه وجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 6سم، وأحمد محمد خليفه 36 سنة سحجات وكدمات، ولوجين أحمد محمد 7 سنوات جرح قطعي باليد اليسري طوله 5 سم.