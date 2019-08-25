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رياضة

هاني حتحوت: جهاد جريشة مهدد بالإيقاف مجددا .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:42 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الحكم جهاد جريشة مهدد بالإيقاف من جديد بسبب تحكيم نهائي مركز شباب ميت فضالة.

وأضاف حتحوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جريشة كان من المفترض أن يستأذن من لجنة الحكام للتحكيم في تلك المباراة.

وتابع الإعلامي هاني حتحوت، أن اللوائح تقضي بإيقاف الحكم الذي يقوم بتحكيم مباراة بدون أذن لجنة الحكام طالما ليست ضمن مسابقات اتحاد الكرة المصري.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، إن الحكم جهاد جريشة أنه نشر فيديو يعتذر فيه لجماهير الأهلي عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة بيراميدز في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر وخسرها المارد الأحمر بهدف نظيف.

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