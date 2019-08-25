محمود حميدة رئيسا شرفيا للدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعلن رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيناريست سيد فؤاد أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسا شرفيا في الدورة التاسعة التي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وأبدى ملاحظات هامة حول طبيعة المسابقات والفعاليات للدورة القادمة، وتم ذلك في اجتماع أخير مع رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان .



كما أعلن فؤاد - في بيان اليوم - عن تكريم المخرج سمير سيف في الدورة التاسعة لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير، التي شكلت الوجدان العربي والإفريقي ويعرض له فيلمه الأخير (أغسطنيوس ابن دموعها)، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.



وأوضحت مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني أن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة بناء على توصيات رئيس شرف المهرجان محمود حميدة، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة السمراء، معربة عن سعادتها بتكريم النجمة ياسمين عبد العزيز من جيل النجوم الحالي، التي قدمت أفلاما مبهجة أسعدت الجماهير وقالت "الكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين فرضت نمطًا سينمائيًا إنسانيًا جديدًا حقق نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا".



وعبرت ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بهذا التكريم، مقدمة الشكر إلى إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على هذا التكريم في الدورة المقبلة، مؤكدة أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الإفريقية، وقالت إن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم لأنه بمحافظة الأقصر وهي إحدى محافظات الصعيد المتعطش للسينما والثقافة.



وسبق وأعلن المهرجان أن الدورة التاسعة سوف تحمل اسم الفنان فريد شوقي بمناسبة مئويته، كما أن الدورة مهداة لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية عقيلة راتب من مصر.