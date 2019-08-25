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الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:01 ص
افكار لارتداء الكارديجان
افكار لارتداء الكارديجان الطويل
رشا عوني
الكارديجان الطويل يتصدر صيحات الموضة هذا العام وانتشر مؤخرا ليتماشى مع العديد من الاستايلات والمناسبات ، كما أنه مناسب لكل أشكال الجسم، كما أن قطعه سريعة وأنيقة في خزانتك ،كما أنه عملي و يتماشى مع المحجبات و غير المحجبات.

يمكنك ارتداء الكارديجان الطويل بعدة طرق أنيقة مختلفة، فهو مناسب للخروجات ليلا و نهارا ، ومناسب للجامعة وكذلك قطعة مختلفة للعمل بعيدا عن الملابس الكلاسيكية .

الكارديجان الطويل المشجر أو المزين بالورود يمكنك ارتدائه مع بنطال جينز و توب وحذاء رياضي وحقيبة صغيرة ، وهو استايل بسيط مناسب للجامعة أو الخروج نهارا.

كما يمكنك ارتداء الكارديجان الطويل في العمل ويفضل اختياره سادة دون نقوشات مبالغ فيها كي يصبح مناسبا للعمل مع كعب بسيط او حذاء ارضي.

ويمكنك اقتناء الكارديجان الطويل في المصايف فهو قطعة مريحة وبسيطة وتتماشى مع عدة استايلات مثل التوب الصيفي الملون والفساتين القصيرة المناسبة للبحر.
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور
الكارديجان الطويل موضة .. 5 طرق لارتدائه.. صور

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