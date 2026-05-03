الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البيئة تدعو الجمعيات الأهلية والمشروعات الخضراء للمشاركة بمسابقة زايد للاستدامة

تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة
تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة
حنان توفيق

عقد المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة، اجتماعا مع الدكتورة لميا فواز المدير التنفيذي لمسابقة زايد للاستدامة والوفد المرافق لها.

وقد ناقش الاجتماع تعزيز المشاركة المصرية في جائزة زايد للاستدامة لعام ٢٠٢٧ وأسبوع أبو ظبي للاستدامة، وذلك بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ.

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في تقديم حلول الاستدامة، وتشجيع تقديم الحلول التنفيذية المبتكرة لمشكلات البيئة والمناخ، وعرض قصص النجاح المصرية في مجال تطبيقات الاستدامة.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتطلع لمشاركة المشروعات والتطبيقات المصرية المعنية بالاستدامة في الجائزة، لتقديم قصص النجاح المصرية، حيث سيتم توجيه الدعوة للجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للمشاركة بالمشروعات والتطبيقات التي تقدم حلولا للاستدامة في العديد من المجالات ومنها صون النظام البيئي والعمل المناخ وخفض الانبعاثات وإدارة المخلفات وغيرها.

من جانبه أكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه سيتم الإعلان عن المسابقة وتشجيع المشاركة فيها للمشاركين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تنظمها وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والبيئة، لتقديم تطبيقات الحلول والابتكارات في مجالات البيئة والمناخ والمخلفات ، حيث يشارك فيها أكثر من ٣ آلاف مشروع حتى الآن، التي تحقق تأثيراً كبيراً في الوصول إلى الاستدامة بشكل تنفيذي، إلى جانب إمكانية تعزيز مشاركة المشروعات التنموية المنفذة بالتعاون مع الجهات المانحة، والترويج للمشاركة من خلال المنصات الإعلامية للوزارة.

كما ناقش الجانبان المشاركة المصرية في أسبوع أبو ظبي للاستدامة، الذي يضم العديد من الفعاليات والتي تمس بشكل مباشر الشباب والمرأة، ومنها برنامج شباب من أجل الاستدامة، ومنتدى سيدات الاستدامة إلى جانب المنتديات التي تناقش موضوعات البيئة والمناخ وإدارة المخلفات.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لجائزة زايد للاستدامة أنه تم تأسيسها في عام 2008 لتكون جائزة عالمية تمكن صناع التغيير حول العالم من خلال تكريم حلولهم المبتكرة في مجال الاستدامة وتقديم الدعم لهم لتوسيع نطاق تأثيرهم الإيجابي، من خلال دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية إلى تقديم حلولها المبتكرة ضمن ست فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.

كما دعت الدكتورة لميا فواز وزارة التنمية المحلية والبيئة للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد منصة عالمية رائدة تهدف إلى دفع عجلة التقدم المستدام، وتجمع قادة من الحكومات وقطاعات الأعمال والتمويل والمجتمع للعمل على تحويل الطموحات إلى حلول فعّّالة، عبر تعزيز الترابط بين النظم وقطاعات الطاقة والمياه والغذاء والتكنولوجيا والاستثمار، مشيرة إلى أن النسخة السابقة شارك فيها ٧٠ رئيس دولة لرسم خارطة طريق الاستدامة، ويتم خلاله إعلان الفائزين بجائزة زايد للاستدامة.

وقد اتفق الجانبان على عقد ورش عمل مشتركة لمناقشة كيفية المشاركة في الجائزة والفئات المستهدفة.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

