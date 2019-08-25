دراسة صادمة.. إصابة الرياضيين المحترفين بتسوس الأسنان وأمراض الفم

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الرياضيين يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الفم رغم أنهم ينظفون أسنانهم بشكل متكرر أكثر من معظم الناس.



واستفسر الباحثون القائمون على الدراسة بجامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن، عن 352 رياضيًا أولمبيًا ومحترفًا عبر 11 فريقًا من بريطانيا، حول عاداتهم الرياضية والغذائية، حيث وجد الباحثون في نتائج الدراسة أن نصفهم تقريبا لديهم تسوس الأسنان غير المعالج وأظهرت الغالبية العظمى علامات مبكرة على التهاب اللثة.



وبحسب الدراسة التي نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى الاستهلاك العالي من الشوكولاتة والمشروبات الرياضية والمواد الهلامية ذات النكهة - والتي يستخدمها الرياضيون يوميًا في الطاقة والانتعاش.