منافسات الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019

تستأنف الدوريات الأوروبية ، اليوم الأحد 25 -8 -2019 جولاتها بعدة مواجهات ساخنة بالرغم أنها مازالت في البداية، إلا أن المنافسة تشتعل منذ اللحظات الأولى دائما.



البداية مع الدور الانجليزي

بورنموث امام مانشستر سيتي في الثالثة عصرا

وولفرهامبتون مع بيرنلي في الخامسة مساء

توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد في الخامسة والنصف مساء



الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس امام إسبانيول في الخامسة مساء

ريال مايوركا مع ريال سوسييداد في السابعة مساء

ليجانيس مع أتلتيكو مدريد في السابعة مساء

برشلونة وريال بيتيس في التاسعة مساء



الدوري الألماني

لايبزيج امام آينتراخت فرانكفورت في الثالثة والنصف عصرا

هيرتا برلين مع فولفسبورج في السادسة مساء



الدوري الفرنسي

موناكو امام نيم أولمبيك في الثالثة عصرا

ستراسبورج مع رين في الخامسة مساء

باريس سان جيرمان وتولوز في التاسعة مساء



الدوري الايطالي

أودينيزي امام ميلان في السادسة مساء

وفي التاسعة الا ربع مساء تنطلق المواجهات التالية

روما مع جنوى

هيلاس فيرونا مع بولونيا

تورينو مع ساسولو

سامبدوريا امام لاتسيو

كالياري مع بريشيا

سبال وأتلانتا