الضحكة تهون أى جرح.. مى حلمى توجه رسالة للجمهور

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت مى حلمى على الصورة: "عيش وقتك..عيش ايامك..دى الضحكة تهون اى جرح " .



وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :



ايه القمر ده - ربنا يحميكى - دى احلى ضحكة فى الكون.



واحتفلت مي حلمي ومحمد رشاد بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط.