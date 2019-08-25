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تعليم

ألسن عين شمس تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسي الجديد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:43 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
أعلنت د.سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠، بتفعيل قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية، بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية، ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت د.سلوى رشاد، إلى أن اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم؛ حيث تصل نسبة متحدثيها على الكوكب قرابة 260 مليون نسمة، وهناك خمس دول في أفريقيا يتحدثون البرتغالية كلغة أولي.

وأوضحت أن القسم يقبل الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية فى مرحلة الثانوية العامة، و يشترط حصول الطالب على أعلى درجة في اللغة الثانية والمفاضلة بالمجموع الكلي.

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