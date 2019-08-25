شاب يحاول الانتحار بذبح نفسه أمام النادي الأجتماعي بالزقازيق

حاول شاب على الانتحار بذبح نفسه، منذ قليل، أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد ورود بلاغا بقيام شاب، بمحاولة التخلص من حياته بذبح نفسه أمام بوابة النادي الاجتماع، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



وتبين أن الشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، من منطقة "الخانكة" بالقليوبية، وتم نقله إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، لمحاولة إسعافه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.