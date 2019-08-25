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رياضة

الإصابة تضرب الهلال قبل مواجهته الآسيوية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:15 م
عبد الله عطيف
عبد الله عطيف
القسم الرياضى
تعرض عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال السعودي، لإصابة في مباراة الفريق ضد أبها في الجولة الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية" أن الفحوصات أكدت إصابة اللاعب بتمدد في الرباط الجانبي للركبة، و تتراوح فترة علاجه بين 3 إلي 5 أسابيع، مما يؤدي إلي غياب اللاعب عن مواجهتي الاتحاد المقبلتين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا علي نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 27 من أغسطس على ملعب “الجوهرة المشعة” معقل الاتحاد.

والجدير بالذكر أن الهلال حقق الفوز على أبها في الجولة الأولى من الدوري السعودي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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