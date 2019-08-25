الإصابة تضرب الهلال قبل مواجهته الآسيوية

تعرض عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال السعودي، لإصابة في مباراة الفريق ضد أبها في الجولة الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية" أن الفحوصات أكدت إصابة اللاعب بتمدد في الرباط الجانبي للركبة، و تتراوح فترة علاجه بين 3 إلي 5 أسابيع، مما يؤدي إلي غياب اللاعب عن مواجهتي الاتحاد المقبلتين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.





ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا علي نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 27 من أغسطس على ملعب “الجوهرة المشعة” معقل الاتحاد.



