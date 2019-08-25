من أجل حياة كريمة.. الأورمان تقدم 4520 مشروعاً تنموياً بكفر الشيخ

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه في إطار العمل التنموي الذى تقوم به الجمعية ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، قدمت الجمعية 4520 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك وتسليم مواشٍ .





وقال شعبان إن الأورمان قامت بتوزيع 1328 قرضًا حسنًا للشباب غير القادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، و تسليم 2558 رأس ماشية، 634 كشكًا، و جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .





وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بإجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .



