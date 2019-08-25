بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح مدرسة بعد تطويرها بحلوان

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية بحلوان بعد انتهاء أعمال التطوير بها والتي قامت بتنفيذها جمعية تكاتف للتنمية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة وبتمويل من اتحاد بنوك مصر فى اطار مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات فى جنوب القاهرة.





كما افتتح وحدة عرب راشد الثلاثية الموجودة بالمدرسة التابعة لهيئة التأمين الصحى والتى تخدم 10 مدراس من خلال العيادة الطلابية الموجودة بها .





وأشار المحافظ إلى أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والذى يعد التعليم الركيزة الأساسية فيه ومتزامنًا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عامًا للتعليم فى مصر.





أكد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية و رجال الأعمال و المواطنين أنفسهم في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات مشيراَ الى ضرورة الحفاظ على ما يتم انشاؤه أو تجديده و صيانته بصفة دورية،





وأشار المحافظ إلى أن تكلفة تطوير المدرسة بلغت 4.5 مليون جنيه وأصبحت تضم 30 فصل دراسى بعد التطوير بدلًا من 24 فصلا مما قلل الكثافة بالفصول كما تم توفير غرفة الأنشطة كالتربية الموسيقية والفنية والمجال الصناعى والمسرح إالى جانب مشتل ومنطقة مفتوحة للتربية الزراعية ومقصف وغرفة تربية رياضية كما أصبحت المدرسة بعد التطوير تحتوى على قسم رياض أطفال يستوعب 100 طالب وطالبة بعد فصل منطقة رياض الأطفال لتشمل فناء ومنطقة ألعاب خاصة بهم .





وأكد المحافظ أن أعمال تطوير المدرسة شملت ايجاد حل جذرى لمشكلة دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشارع للمدرسة نتيجة انخفاض مستوى المدرسة بالنسبة للشارع حيث تم تعلية مدخل المدرسة وانشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار إلى جانب تعلية منسوب الفناء ، كما تم تعلية أسوار المدرسة لتأمينها وتجهيز الملعب للعب كرة والقدم والسلة والطائرة .





وأضاف المحافظ أن أعمال ت طوير المدرسة التزمت بكود المعاقين قى عملية التطوير حيث تم تخصيص دورات مياه للطلبة ذوى الاعاقة الى جانب توسعة أبواب غرف الانشطة بالدور الأرضى وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء





وأشار د. حسام البدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف أن الجمعية قامت بتطوير المدرسة من خلال برتوكول تعاون بيننا وبين اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات بحلوان "عيشة وهوية " وشمل المشروع أعمال التطوير الانشائى وبرامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وبرامج توعية للأهالى .



