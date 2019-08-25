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حوادث

تجديد حبس عنتيل كفر حجازى بالمحلة الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:50 م
عنتيل كفر حجازى
عنتيل كفر حجازى
أحمد على
قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، الأحد، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي له مع سيدات من أهالى القرية.

وكانت نيابة مركز المحلة الكبرى قد قرر حبس المتهم ويدعى "إسماعيل . ل"، صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازى مركز المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بممارسته الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع.

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