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تصريح مثير لماريان المرشحة لانتخابات 2020.. قارنت ترامب بـالملك المجنون

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:39 م
ماريان وترامب
ماريان وترامب
محمد علي
تصريح مثير صرحت به ماريان ويليامسون، المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين بلادها والصين، خلال حديثها على الهواء لشبكة CNN الأمريكية.

قالت ويليامسون "هناك لمسات مقتبسة من الملك المجنون جورج، نراها الآن في المسؤول عن هذا البلد في الوقت الحالي".

أضافت ويليامسون "عدم الاستقرار الحادث الآن مصدره ترامب. ما يقوم به ترامب برفع التعريفات الجمركية والحرب التجارية مع الصين تسبب في تراجع الأسواق".

ولفتت إلى أنها إذا كانت رئيسة لأمريكا، فلن تفرض مثل هذه التعريفات.

و أعلن ترامب في سلسلة من التغريدات يوم الجمعة الماضي أنه سيرفع الرسوم الجمركية الحالية على الصين بنسبة 5 في المائة بعد أن فرضت الصين تعريفة انتقامية من 5 إلى 10 في المائة على السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار ابتداء من سبتمبر.

وقالت ويليامسون: "أول شيء سيحدث عند انتخاب أي ديمقراطي هو أن يتوقف هذ الجنون".

وفي حديثها التلفزيوني المباشر، قارنت المرشحة الديمقراطية المرشحة للرئاسة، ماريان ويليامسون ، الرئيس ترامب بـ "الملك المجنون" في بريطانيا جورج الثالث.

وخلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، سُئلت ويليامسون كيف يمكنها التعامل مع الاقتصاد إذا كانت رئيسة ، وأجابت عن طريق تشبيه ترامب بجورج الثالث .

قام جورج الثالث برفع الضرائب على المستعمرات البريطانية دون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى إن أعلنت المستعمرات الاستقلال في عام 1776 .

تصريح مثير لماريان المرشحة لانتخابات 2020.. قارنت ترامب بـالملك المجنون
تصريح مثير لماريان المرشحة لانتخابات 2020.. قارنت ترامب بـالملك المجنون
تصريح مثير لماريان المرشحة لانتخابات 2020.. قارنت ترامب بـالملك المجنون
تصريح مثير لماريان المرشحة لانتخابات 2020.. قارنت ترامب بـالملك المجنون
تصريح مثير لماريان المرشحة لانتخابات 2020.. قارنت ترامب بـالملك المجنون

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