ريهام سعيد تمثل للتحقيق أمام شكاوى الأعلى للإعلام

حضرت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمثول للتحقيق معها في شكوى ضدها من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت فيها عن السمنة.





وتواصل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقى، التحقيق فى أزمة الإعلامية ريهام سعيد.





ووجهت أمس لجنة الشكاوى استدعاء للمذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا للتحقيق معها اليوم بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.



