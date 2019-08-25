خالد بيومي يكشف عن رأيه في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

تردد السؤال كثيرًا و انا اتابع التعليقات، ماذا عن رأيي في اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة.أنا أثق فيها و لهم كل الدعم، قادمون بكل الصلاحيات و القوة لتغيير ما افسده السابقون.اتمنى من كل قلبي إتاحة الفرصة لهم و المساندة مننا جميعًا دون النظر لإنتماءاتهم. الفرصة اولًا بعدها الحكم عليهم — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) August 25, 2019

كشف خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي عن رأيه في أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مؤكدا أنه يثق في جميع أعضاء اللجنة.وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائلا: " تردد السؤال كثيرًا و انا اتابع التعليقات، ماذا عن رأيي في اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة.. أنا أثق فيها ولهم كل الدعم، قادمون بكل الصلاحيات والقوة لتغيير ما افسده السابقون".وأضاف : "اتمنى من كل قلبي إتاحة الفرصة لهم والمساندة من الجميع دون النظر لإنتماءاتهم.. الفرصة اولًا بعدها الحكم عليهم ".كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، و جمال محمد علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله.