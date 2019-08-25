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رياضة

أخذ أكثر من فرصة.. آراء الجماهير حول رحيل وليد أزارو عن الأهلي .. شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:44 م
صدى البلد
ندى فكرى - عدسة : احمد بيسو
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل ازارو عن النادي وذلك لأدائه السيئ في الفترة الاخيرة واعتراض الجمهور على أدائه ، وتم تعيين محمد يوسف مدير فني للنادي الأهلي لفترة مؤقته لحين تعيين مدير فني آخر .

ورصدت عدسة " صدي البلد " توقعات الجماهير حول تأييد رحيل أزارو أم لا واستمرار محمد يوسف مدير فني للنادي الأهلي. 

قال محمد محمود احد الجماهير " لا أؤيد رحيله لانه لاعب جيد ولديه مهارة عالية يمكنه أن يصنع أداء أفضل مع الفريق "

وأشار سيف الدين محمد احد الجماهير " انه اخذ اكثر من فرصة مع الفريق ويجب اعطاء فرصة اخري للاعب اخر ، وأشار أيضا أن الكابتن محمد يوسف هو مجرد فترة مؤقته لتدريب الفريق وان الاهلي يبحث عن مدرب جيد".

واوضح حسن احمد احد الجماهير " اؤيد رحيل ازارو لانه في الفترة الاخيرة لم يكن متألق مع الفريق ومن الافضل ان يكتفي مدرب الفريق بمروان محسن ، وأشار أنه يؤيد استمر محمد يوسف ولكن في تلك الفترة فقط ويجب تعيين مدير فني جديد "

وأكد يوسف علاء احد الجماهير " نعم اؤيد رحيل ازارو لانه اضاع اكثر من فرصة له ، واوضح انه لا يؤيد استمرار محمد يوسف والافضل ان يكون المدير الفني مدير فني اجنبي "


وقال عمرو أحمد، أحد الجماهير " - نعم أؤيد رحيله لانه لم يصنع شيء للنادي الاهلي ولا يحرز  أهدافا، وأشار أنه يؤيد استمرار محمد يوسف لأن أداءه جيد مع الفريق ".

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