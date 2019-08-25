أخذ أكثر من فرصة.. آراء الجماهير حول رحيل وليد أزارو عن الأهلي .. شاهد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل ازارو عن النادي وذلك لأدائه السيئ في الفترة الاخيرة واعتراض الجمهور على أدائه ، وتم تعيين محمد يوسف مدير فني للنادي الأهلي لفترة مؤقته لحين تعيين مدير فني آخر .



ورصدت عدسة " صدي البلد " توقعات الجماهير حول تأييد رحيل أزارو أم لا واستمرار محمد يوسف مدير فني للنادي الأهلي.



قال محمد محمود احد الجماهير " لا أؤيد رحيله لانه لاعب جيد ولديه مهارة عالية يمكنه أن يصنع أداء أفضل مع الفريق "



وأشار سيف الدين محمد احد الجماهير " انه اخذ اكثر من فرصة مع الفريق ويجب اعطاء فرصة اخري للاعب اخر ، وأشار أيضا أن الكابتن محمد يوسف هو مجرد فترة مؤقته لتدريب الفريق وان الاهلي يبحث عن مدرب جيد".



واوضح حسن احمد احد الجماهير " اؤيد رحيل ازارو لانه في الفترة الاخيرة لم يكن متألق مع الفريق ومن الافضل ان يكتفي مدرب الفريق بمروان محسن ، وأشار أنه يؤيد استمر محمد يوسف ولكن في تلك الفترة فقط ويجب تعيين مدير فني جديد "



وأكد يوسف علاء احد الجماهير " نعم اؤيد رحيل ازارو لانه اضاع اكثر من فرصة له ، واوضح انه لا يؤيد استمرار محمد يوسف والافضل ان يكون المدير الفني مدير فني اجنبي "





وقال عمرو أحمد، أحد الجماهير " - نعم أؤيد رحيله لانه لم يصنع شيء للنادي الاهلي ولا يحرز أهدافا، وأشار أنه يؤيد استمرار محمد يوسف لأن أداءه جيد مع الفريق ".