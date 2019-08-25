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رياضة

مانشستر سيتي يهزم بورنموث بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:09 م
أجويرو
أجويرو
محمد السعيد
فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو ( د 15 و 64)، ورحيم ستيرلينج ( د43)، بينما جاء هدف بورنموث في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت لـ 65 %، مقابل 35 % فقط لـ بورنموث.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر بـ 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.

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