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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:16 م
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان أحمد فلوكس عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة تجمعه بحصانه، وعادة ما يشارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بصوره مع حصانه وهو يمارس الرياضة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

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