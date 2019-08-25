ضربه العشرات.. أهالي العياط يقتلون شابا حاول سرقة أبراج المحمول





وتولت قوات الشرطة نقل المصاب الي المستشفي المركزي إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.



أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أنه أثناء قيام 3 أشخاص بسرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول بقرية الرفاعي بالعياط وشاهدهم أحد الأهالي فقاموا بمطاردتهم وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فانهال العشرات عليه بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل حتى أصيب بحالة إعياء وأنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم إلا أن حالته ساءت وفارق الحياة بالمستشفى.



وفر المتهمان الآخران بالهرب وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما وتبين أن المجنى عليه مسجل سرقات سبق اتهامه في عدة قضايا بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة والمتهم الثاني سبق اتهامه في قضية سرقة، فيما تحفظت قوات الأمن علي 5 أشخاص من أهالي القرية ممن شاركوا في ضرب اللص حتى الموت.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

سحل أهالي العياط لصا حتى الموت حيث انهالوا عليه بالضرب بعد ضبطه وآخرين أثناء سرقة كابلات من أبراج شبكات المحمول بالقرية.تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بضبط أهالي العياط لص واحتجازه، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والمقدم أحمد صبحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن اللص في حالة إعياء شديدة ومصابا بعدة إصابات.