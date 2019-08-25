مواعيد متضاربة .. السوبر يفجر أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلى

تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أزمة خاصة بمباراة السوبر المصرى ولقاء الذهاب للنادى الأهلي فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.



يأتى ذلك نظرا لتعارض موعد مباراة الذهاب بين النادى الأهلي ونظيره كانو سبورت المقرر إقامته في غينيا الإستوائية أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل فى حين تقام مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي النادى الزمالك يوم 18 سبتمبر القادم فى الإمارات ما يتكبد معه الشياطين الحمر مشقة السفر والإرهاق.



قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تواجه إشكالية حقيقية بشأن تضارب المواعيد بين لقاء السوبر المصري وذهاب دورى أبطال إفريقيا، لافتا إلى ضرورة إسراع اللجنة فى إيجاد حلول عبر تعيين رئيس لجنة للمسابقات خلفا للمهندس عامر حسين الذى تقدم باستقالته مؤخرا، بعدما أعلن رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية عن إعادة النظر فى المسابقات المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتأهل نادي كانو سبورت من غينيا الاستوائية إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعادله مع نادي ميكيلي 70 إنديرتا الأثيوبي بنتيجة 1-1، ليواجه النادي الأهلي المصري في الدور القادم.



يذكر أن النادي الأهلي قد تأهل لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نادي إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.



