ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أصعب مشهد سينمائي جمع عادل إمام وسعيد صالح

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:27 م
عادل إمام
عادل إمام
أحمد إبراهيم
يعد مشهد فيلم "الزهايمر" الذى جمع بين الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح من أهم المشاهد التى تلخص مفهوم ومضمون الفيلم وهو عبارة عن تجسيد حقيقى لمعاناة الآباء وجحود الأبناء وذلك عندما يقوم عادل إمام بزيارة سعيد صالح فى مستشفى المسنين.

وكشف المخرج عمرو عرفة عن كواليس هذا المشهد الصعب وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي". 

وأضاف المخرج عمرو عرفة، "قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد وكإنه بيسمع لأول مره وكنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور ولما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني وأحلي .. الله يرحمك يا عم سعيد علي بالي طول الوقت". 

يذكر أن فيلم "الزهايمر" قام ببطولته عادل إمام ورانيا يوسف وفتحى عبد الوهاب واحمد رزق ونيللى كريم وتأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة. 

مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي .. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت 🙏

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالكاجول .. تعليق غامض من نجم الأهلي في أحدث ظهور بعد إعلان رحيله

بـ هوت شورت وقميص ملون.. إيمان العاصى تثير الجدل على إنستجرام

مواعيد متضاربة .. السوبر يفجر أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلى

فضيحة في قمة السبع.. حرس ماكرون يتحرش بميلانيا ترامب أمام الكاميرات

9 عادات مدمرة لصحة الكلي.. انتبهي إليها قبل فوات الاوان

ببطن مكشوف.. اطلالة مثيرة لزوجة خالد سليم

تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور.. تفاصيل

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

فيديوجراف| بكيني رانيا يوسف يشعل الساحل الشمالي

ذبح أمين شرطة بـ مسجد عمرو بن العاص.. وتحقيقات موسعة في الواقعة

اخبار الحوادث .. شريحة تليفون تكشف المستور فى قضية فتاة العياط .. تجديد حبس عنتيل الغربية

تأجيل القرار للأسبوع المقبل .. انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد بـ الأعلى للإعلام

أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز

فضيحة في قمة السبع.. حرس ماكرون يتحرش بميلانيا ترامب أمام الكاميرات

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور