تعرف على أصعب مشهد سينمائي جمع عادل إمام وسعيد صالح

يعد مشهد فيلم "الزهايمر" الذى جمع بين الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح من أهم المشاهد التى تلخص مفهوم ومضمون الفيلم وهو عبارة عن تجسيد حقيقى لمعاناة الآباء وجحود الأبناء وذلك عندما يقوم عادل إمام بزيارة سعيد صالح فى مستشفى المسنين.





وكشف المخرج عمرو عرفة عن كواليس هذا المشهد الصعب وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي".





وأضاف المخرج عمرو عرفة، "قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد وكإنه بيسمع لأول مره وكنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور ولما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني وأحلي .. الله يرحمك يا عم سعيد علي بالي طول الوقت".





يذكر أن فيلم "الزهايمر" قام ببطولته عادل إمام ورانيا يوسف وفتحى عبد الوهاب واحمد رزق ونيللى كريم وتأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة.





مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي .. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت 🙏