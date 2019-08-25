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غرفة الدواء تفجر مفاجأة: إعادة تدوير وتعبئة الأدوية تتم في مصانع بير سلم.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:20 م
إعادة تدوير وتعبئة
إعادة تدوير وتعبئة الأدوية
محمد القاضي
كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، حقيقة إعادة تدوير الأدوية، التي تهدد حياة المصريين، ومخاطرها على صحة الإنسان.

وقال "رستم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية"الحدث اليوم"، إنه يجب احترام تاريخ صلاحية الدواء المدون على المنتج.

وأشار إلى أن الصيدلي يقوم بجمع الدواء المنتهي الصلاحية لكي يسلمه للشركة المصنعة، ونتيجة غياب الفواتير لدى الصيدليات نشأت مشكلة كبيرة في السوق المصري، وهي أن الصيدلي أصبح لديه أدوية من رأس ماله الخاص، وعندما يخاطب الشركات تطلب منه الفاتورة الدالة على الشراء.

وأضاف أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة عملية إعادة تدوير وتعبئة الدواء في مصانع يطلق عليها مصانع "بير السلم"، ويتم طرحها في الأسواق كأدوية منتجة من المصانع الأصلية، بتواريخ صلاحية جديدة، معقبا: «هذا يعتبر من ضمن الغش الدوائي، الذي يجرمه القانون».

وأردف أن أزمة نقص الدواء ليست بجديدة لأن الدولة اعتمدت بشكل كبير على الاستيراد، موضحا أن القانون لا يزال يتعامل مع الغش التجاري كونها جنحة وليست جريمة، مؤكدا أنها تعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد، لأنها قد تودي بحياة مريض.

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