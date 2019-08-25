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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يعمق جراح ريال بيتيس بالهدف الثالث ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:30 م
كارلز بيريز
كارلز بيريز
حسن العمدة
أحرز كارلز بيريز الهدف الثالث إلى فريقه برشلونة فى شباك ريال بيتيس، من عمر الشوط الثاني فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز.

وجاء هدف برشلونة الثالث فى الدقيقة 56 عن طريق بيريز بعد مراوغة رائعة لدفاع ريال بيتيس علي خط منطقة الجزاء ويسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور.

وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الأول لفريقه.

وأدرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية من زميله فيسددها علي الفور فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل للكتالوني.

وأضاف برشلونة هدف الثاني فى الدقيقة 50 عن طريق جريزمان بعد توغل رائعة من الناحية الأطراف ويسددها بإتقان لتسكن الشباك، معلنا الهدف الثاني لفريقه.

يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

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